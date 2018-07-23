Согласно новому отчету Комитета по экономическим и валютным вопросам (ECON) Европарламента, выпуск криптовалют центральными банками (CBDC) может повысить конкуренцию на крипторынке.

«Выпуск разрешенных криптовалют банками, в том числе центральными, изменит текущий уровень конкуренции на рынке криптовалюты, расширяя число конкурентов», - говорится в отчете «Вопросы конкуренции в области финансовых технологий (FinTech)», опубликованном ECON, которая формирует рамки принятия решений для Европейского центрального банка (ЕЦБ).

«Однако рыночная власть банков в традиционных банковских услугах может быть использована, чтобы ограничить конкуренцию на криптовалютном рынке посредством упреждающих приобретений или хищных схем ценообразования», - подчеркивается в отчете, сообщает Anycoin .

В документе отмечено, что, хотя конкуренция на рынке криптовалют растет, она все еще оценивается, как недостаточная. Кроме того, в отчете упомянуто и отсутствие конкуренции в индустрии добычи криптовалют. В данном случае для европейских регуляторов проблема усложняется тем, что основные игроки отрасли находятся вне их юрисдикции, подчеркнула ECON.