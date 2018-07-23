«ДОМ.РФ» рефинансирует ипотечные кредиты дольщикам обанкротившегося подмосковного девелопера Urban Group и снизит ставки по переоформленным займам, заявил журналистам глава «ДОМ.РФ» и руководитель Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства Александр Плутник по итогам встречи с дольщиками.

«Мы сейчас договорились, что откроем специальную программу для рефинансирования ипотечных кредитов для того, чтобы ежемесячные платежи были поменьше, чтобы люди могли экономить средства, находясь в том периоде строительства, который займет у кого-то несколько месяцев, у кого-то несколько лет», — сказал он.

В рамках рефинансирования ставка будет снижена до текущего рыночного уровня, пообещал Плутник. «Кредиты по 12—12,5% точно могут быть рефинансированы по ставке около 9,5%, но надо смотреть каждую индивидуальную ситуацию», — сказал он. Вопрос о рефинансировании был поднят дольщиками Urban Group.

«Об этом попросили сегодня люди, сказав, что многие брали ипотечные кредиты несколько лет назад», — сообщил Плутник.

Арбитражный суд Московской области 9 июля признал банкротами пять юридических лиц, образующих Urban Group, которая являлась одним из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье.

Власти заявили, что строительство объектов Urban Group будет возобновлено. Чтобы обеспечить права 19,5 тыс. дольщиков, правительством будут использованы средства федерального и областного бюджетов и Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства.