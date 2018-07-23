Должники смогут проверять полномочия коллекторов по специальной базе. Соответствующий законопроект Госдума готовит ко второму чтению, пишет «Российская газета».



Предполагается создать специальный ресурс — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц. Кредиторы смогут передавать туда информацию о подключении к взысканию долга коллекторского агентства.

Как пояснили РИА Новости в комитете Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, сегодня кредитор, который привлек коллектора для возврата просроченной задолженности, обязан уведомить об этом должника. В течение 30 рабочих дней надо либо послать заказное письмо по почте, либо вручить уведомление под расписку.

Законопроект открывает еще один путь: кредитор сможет разместить информацию в федеральном реестре. Гражданин, имеющий просроченную задолженность, сможет на официальном сайте реестра ввести свой ИНН и проверить, уполномочил ли банк данного конкретного коллектора.

Напомним, по закону взысканием долга могут заниматься либо непосредственно банки, либо аккредитованные в Федеральной службе судебных приставов коллекторские агентства.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме во втором чтении в ближайший вторник.