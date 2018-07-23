Алиса Мельникова покидает пост главы департамента финансовых технологий Центробанка.

«Директор департамента финансовых технологий Мельникова Алиса Валерьевна с 24 июля 2018 года покинет свой пост в связи с решением продолжить карьеру вне Банка России», — сообщает пресс-служба регулятора.



Мельникова возглавляла департамент с 3 июля 2017 года (на момент ее назначения подразделение называлось «департамент финансовых технологий, проектов и организации процессов»).

До прихода в Центробанк Алиса Мельникова возглавляла компанию «Сбербанк-Технологии». По информации газеты «Коммерсант», Мельниковой предложили должность в Банке России весной 2017 года, когда стало известно об уходе с поста главы департамента финансовых технологий, проектов и организации процессов Вадима Калухова, возглавлявшего указанный департамент с момента его основания в апреле 2016 года и покинувшего этот пост 17 мая 2017-го. СМИ сообщали, что Калухов решил продолжить карьеру вне Банка России.



Исполняющим обязанности директора департамента финансовых технологий Банка России назначен заместитель директора Зимин Иван Вадимович, уточняется в сегодняшнем сообщении ЦБ.

По информации на сайте регулятора, работу департамента финансовых технологий курирует первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова, в ведении которой находятся организация и функционирование национальной платежной системы.

