Чистая прибыль Связь-Банка за первое полугодие 2018 года по РСБУ составила 0,7 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Чистый процентный доход вырос на 4,35% до 4,8 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем собственных средств банка с начала года вырос 5% и составил 37,7 млрд рублей. Нетто-активы к 1 июля увеличились на 4,2% до 271,1 млрд рублей по сравнению с показателем на начало года.

За первое полугодие общий кредитный портфель физлиц составил 87,2 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличился за полгода на 27% до 85,5 млрд рублей.