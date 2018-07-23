Абсолютное число россиян с доходами ниже прожиточного минимума сократилось до13,2% — с 19,5 млн человек в 2016-м до 19,3 млн в прошлом году. Доля тех, кто живет за чертой бедности, уменьшилась впервые за пять лет, следует из предварительных данных Росстата за 2017 год. Эксперты полагают, что уровень бедности продолжит снижаться, пишут «Известия».



С 2012 года, когда доля людей с низкими доходами составляла 10,7%, показатель поступательно рос, а затем стабилизировался на отметке 13,3% в 2015–2016 годах.

Тенденцию также подтверждают данные Минтруда. В докладе ведомства в правительство отмечается, что в прошлом году в регионах развивалось оказание государственной соцпомощи на основании социального контракта. «Эта технология направлена на стимулирование малообеспеченных граждан к активным действиям по преодолению трудной жизненной ситуации и выходу из бедности», — указано в документе.

Отчасти снижение уровня бедности может быть связано с тем, что прожиточный минимум в 2017 году вырос на 2,6% относительно 2016-го, а инфляция за тот же период составила 3,7%. Поскольку доходы населения оценивают по первому показателю, часть граждан покинули группу бедных. Такой довод приведен в мониторинге социально-экономического положения и самочувствия населения Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.



С этим же фактором изменение показателя бедности связывает и ректор РГСУ Наталья Починок. По ее мнению, данные Росстата не отражают реальной картины. «Объективную картину можно получить, если к чисто денежному (монетарному) методу добавить так называемый депривационный. В этом случае бедным считается человек или семья, чье потребление товаров и услуг не соответствует принятому в обществе стандарту. То есть депривационная модель выявляет, чего семья, домохозяйство не может себе позволить купить и в чем чувствует себя ущемленным», — пояснила Починок.

Реальные заработные платы россиян росли в прошлом году, что также внесло вклад в сокращение числа бедных, отметил руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. Кроме того, перечисленная в начале прошлого года единовременная выплата пенсионерам отразилась на статистике как рост доходов граждан.



По мнению эксперта, ситуация с бедностью лучше, чем в зеркале статистики. Часть граждан заняты в неформальном секторе или получают зарплату в конверте — по экспертным оценкам, это порядка 15 млн человек. Официально же их доходы могут считаться ниже прожиточного минимума.



Ранее президент России Владимир Путин в майском указе поставил цель снизить уровень бедности вдвое к 2024 году.