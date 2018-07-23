Банк России принял решение о повышении с 1 августа 2018 года на 1 процентный пункт нормативов обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в иностранной валюте:

по обязательствам перед физическими лицами — до 7%;

по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами и иным обязательствам — до 8%.

Данное решение направлено на дестимулирование роста валютных обязательств в структуре пассивов кредитных организаций, поясняется в сообщении пресс-службы ЦБ.

Нормативы обязательных резервов по обязательствам кредитных организаций в валюте РФ оставлены без изменений:

по обязательствам перед физическими лицами и иным обязательствам — 5% для банков с универсальной лицензией и небанковских кредитных организаций и 1% для банков с базовой лицензией;

по обязательствам перед юрлицами-нерезидентами — 5% для банков с универсальной лицензией, банков с базовой лицензией и НКО.

Банк России утвердил указание № 4871-У «Об обязательных резервных требованиях» , в котором установлены приведенные нормативы и сроки их применения. Нормативы обязательных резервов, установленные указанием, применяются начиная с регулирования размера обязательных резервов кредитных организаций за август 2018 года.

Коэффициенты усреднения обязательных резервов, используемые кредитными организациями для расчета усредненной величины обязательных резервов, также оставлены без изменений: