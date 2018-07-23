Будущее обновление BIP 174 для bitcoin (BTC) было только что добавлено в официальный репозиторий сети. В перспективе оно позволит блокчейну проводить частично подписанные биткойн-транзакции (PSBT) и пользователи смогут выполнять автономные транзакции без необходимости сразу же загружать их в сеть биткоина.

Кроме того, к разработке протокола присоединились несколько крупных экспертов в области, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

Скорее всего, протокол будет реализован в ближайшем будущем.