Теперь минимальная процентная ставка составляет 9,4% годовых. Предметом ипотеки может быть не только квартира, комната, жилой дом с участком, но и апартаменты, таунхаус или машиноместо (гараж).



Максимальная сумма кредита на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке — 20 млн рублей для Московского региона и 15 млн рублей для филиальной сети. Размер кредита на приобретение машиноместа — до 3 млн рублей для Московского региона и до 1,5 млн рублей для региональных филиалов.



Первоначальный взнос по ипотечным программам для покупки недвижимости на вторичном рынке составляет от 15% стоимости приобретаемого объекта, в новостройке — от 20%. При приобретении жилого дома с участком и машиноместа минимальный размер первоначального взноса — 30%. Первоначальный взнос может быть уменьшен на сумму материнского капитала (за исключением кредитов на приобретение апартаментов и машиномест). Максимальный срок кредитования увеличен до 30 лет.



Также снижена ставка по программе рефинансирования ипотечных кредитов, выданных сторонними банками — до 9,5% годовых. Теперь можно рефинансировать ранее полученный кредит не только на покупку квартиры, апартаментов, таунхауса, но и на жилой дом с земельным участком.



Для отдельных категорий заемщиков — участников зарплатных проектов, клиентов от партнеров банка, молодых семей — предусмотрены специальные условия.



Все указанные ставки действуют при оформлении полиса комплексного ипотечного страхования.



С полным перечнем условий и требований к заемщикам можно ознакомиться в соответствующем разделе на сайте банка.