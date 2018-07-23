Количество терминалов для пополнения карт без комиссии стало больше, сообщили в пресс-службе банка «СИАБ».

«Теперь клиенты банка «СИАБ» могут пополнять банковские карты в сети терминалов самообслуживания «EASY CLICK». При общей сумме пополнения до 150 тысяч рублей в месяц (с учетом пополнения карт в платежных терминалах ООО ПИР Банк) комиссия не взимается», — отмечается в сообщении.

Зачисление денежных средств происходит в онлайн-режиме.

Пополнить банковские карты также можно в любом офисе банка «СИАБ», через сеть пунктов обслуживания сервиса «Золотая корона — погашение кредитов», платежные терминалы ПСКБ, платежный сервис QIWI и платежные терминалы «Элекснет».