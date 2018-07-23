В подготовленном Банком Канады (BoC) рабочем документе о «сочетаемости стимулов в блокчейнах» утверждается, что используемый в сети биткоина и других криптовалютах механизм консенсуса Proof-of-Work (PoW) делает невозможным проведение атаки 51%.

Как сообщает Anycoin , канадские исследователи пришли к выводу, что в случае, если у какого-либо майнера концентрируется более половины мощностей сети, теоретически он может провести атаку 51%, однако к этому нет реальных «экономических стимулов», так как «нечестному майнеру» понадобились бы слишком «глубокие карманы» и «нейтральное отношение к риску».