Рубль ощущает на себе эффект от настроений в сырьевом сегменте, где по-прежнему преобладают медвежьи настроения, сообщает Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекc. Таким образом, на старте торгов понедельника «россиянин» может показать нейтральной открытие, а далее тон будет задавать доллар. Если он вернется к росту на форексе, пара доллар/рубль будет стремиться к отметке 64 рубля.

Паре доллар-рубль, которая подошла близко к верхней границе горизонтального канала на уровне 64 рубля за доллар, нужна коррекция, считает аналитик Алор Брокер Алексей Антонов.

«Здесь тоже хочется поймать отскок, тем более что рублю должен помочь налоговый период. Однако реальный курс российской валюты, как и цены акций, будут определяться действиями крупных игроков», - анализирует эксперт.

«Предположительно, сегодня индексы МосБиржи и РТС попытаются консолидироваться вблизи достигнутых в пятницу значений 2250 п. и 1115 п. Курс доллара США на столичной бирже сохранит колебания в диапазоне 63,5-64 рубль/доллар ближе к нижней границе указанной области. Из-за укрепления евро к доллару США до 1,170-1,175 доллара на внутреннем валютном рынке стоимость евро может варьироваться около 74,5-75 рубль/евро», - прогнозирует Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс».