АКРА подтвердило кредитный рейтинг Всероссийского Банка Развития Регионов (ВБРР) на уровне «AA-(RU)», изменив прогноз на «позитивный», следует из релиза АКРА.

«Кредитный рейтинг банка обусловлен устойчивым бизнес-профилем при сильной позиции по достаточности капитала. Определенное давление на оценку собственной кредитоспособности (ОСК) банка оказывают высокая концентрация как активов, так и фондирования ВБРР на связанных сторонах — компаниях группы ПАО «НК «Роснефть» (материнская структура) — и риски, связанные с реализацией банком стратегии ускоренного развития. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывает высокая вероятность чрезвычайной поддержки со стороны материнской структуры», — отмечается в релизе.