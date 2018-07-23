Акции компании «Русал» на Гонконгской фондовой бирже по состоянию на 04:30 мск в понедельник выросли на 14,3%.

Это произошло на фоне сообщений о переговорах производителя алюминия с властями США по поводу возможного снятия санкций, следует из материалов биржи.

Максимальная цена составила 2,43 гонгонгского доллара (0,31 доллара) за акцию. По состоянию на 05:12 мск стоимость акции компании опустилась до 2,30 гонконгского доллара (0,29 доллара).

Как сообщило агентство Bloomberg, акции компании достигли наивысшей отметки с 10 апреля этого года.

21 июля министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в интервью агентству Reuters, что «Русал» представил американскому правительству план по выводу компании из-под санкций. При этом подробности о предложениях корпорации озвучены не были.