Банк «Ак Барс» запустил обновленный сайт и интернет-банк «Ак Барс Онлайн 3.0», сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Сайт обладает «умным» поиском, который позволяет найти информацию по любому запросу с разделением по основным направлениям. Это экономит время пользователей и выводит функционал сайта на новый уровень», — говорится в сообщении банка.



В новой версии интернет-банка полностью обновлен интерфейс, особое внимание уделено функциональности и удобству для пользователей.



«Помимо привычных возможностей по открытию счетов и вкладов, оплаты множества разнообразных услуг, погашения кредитов в новой версии интернет-банка теперь можно заказать карты «Ак Барс Evolution» и «Ак Барс Generation», открыть металлический счет, получить консультацию в чате, настроить подписки на начисления по различным услугам ЖКХ, налогам, штрафам», — сообщается в релизе.



Клиенты, которые ранее пользовались системой интернет-банкинга «Ак Барс Онлайн 3.0», могут просто войти под своим действующим логином и паролем и сразу начать работать в новом интерфейсе, уточняют в банке.

