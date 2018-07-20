Санкции против России нанесли существенный вред экономике Италии, ежедневно страна несет убытки в размере 7 млн евро. Об этом заявил в Грозном бывший итальянский сенатор Роберто Мура на встрече с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.



«Санкции очень сильно повредили нашей экономике. Те данные, которыми я располагаю, говорят о том, что Италия каждый день несет убытки в 7 миллионов евро. Мы потеряли 10 тысяч рабочих мест с того момента, как были введены санкции. Поэтому санкции не только проблема России, но и огромная проблема для Италии», — сказал сенатор.



Делегация из Итальянской Республики во главе с бывшим сенатором прибыла в субботу в Грозный с трехдневным визитом. В составе делегации также представители ряда итальянских компаний. У них запланированы встречи с членами правительства региона, ознакомление с его инвестиционным потенциалом и достопримечательностями.



Он подчеркнул, что встреча с главой Чечни является для них крайне важной, поскольку они хотят строить отношения с Россией. «Мы надеемся, что наша встреча будет способствовать этому и позволит укрепить и развить наше сотрудничество», — отметил Мура. Он добавил, что область Ломбардия является первым регионом Италии по экономическому развитию.

Глава Чечни Рамзан Кадыров отметил заинтересованность региона в сотрудничестве с Италией и выразил надежду, что оно пойдет на пользу республике и России в целом.

