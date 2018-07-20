Судебные приставы в 2018 году стали вдвое чаще применять к москвичам ограничение выезда за рубеж. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве.



«В первом полугодии 2018 года вынесено 126 тыс. постановлений о временном ограничении на выезд из РФ должников, что на 100% больше, чем в первом полугодии 2017 года (62 тыс. постановлений)», — сообщили в УФССП по Москве.

Только за июнь московские приставы ограничили в выезде 33 тыс. должников.

В УФСПП также сообщили, что приставы столицы за первое полугодие 2018 года взыскали долги на сумму 42,7 млрд рублей. Это на 2 млрд рублей больше, чем за первое полугодие 2017 года, а также больше, чем за весь 2015-й.



При этом выросла доля взыскания в бюджет: в консолидированный бюджет перечислено более 17,4 млрд рублей, или 41% от взысканных средств. В их числе налоговые платежи (8,5 млрд рублей), административные штрафы (2,3 млрд), исполнительский сбор (более 1 млрд). Годом ранее доля взыскания в пользу бюджета составляла примерно треть от суммы взысканных долгов.

Кроме того, приставы взыскали в столице долги за жилищно-коммунальные услуги на 815 млн рублей, а также долги граждан перед кредитными организациями на 4,6 млрд.