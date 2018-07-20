Цена на нефть до конца года будет находиться в пределах 75—80 долларов за баррель, в то время как в бюджет «Роснефти» заложена цена в 63 доллара. Об глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил в воскресенье в эфире телеканала «Россия».



«Для собственного бюджета мы исходим из цены в 63 доллара за баррель. Сегодня мы видим цену порядка 75 долларов. Я думаю, что примерно в этих пределах цена и будет находиться: 75 долларов — максимум 80 за баррель», — сказал Сечин.

К маю 2018 года цена нефти Brent выросла почти на 20% с начала года, превысив отметку 80 долларов за баррель впервые с ноября 2014 года. На 10 июля цена Brent составила 78,35 доллара за баррель.

Минэкономразвития России прогнозирует постепенное снижение цены на нефть в период с 2018 по 2024 год, говорится в базовом сценарии прогноза социально-экономического развития РФ до 2024 года.

Среднегодовая цена нефти Urals в 2018 году вырастет до 69,3 доллара с 53 долларов за баррель в 2017 году, после чего начнет падать и достигнет 53,5 доллара за баррель в 2024 году.

В 2019 году средняя цена барреля Urals составит 63 долларов.