Реальные зарплаты в Белоруссии превысили показатели оплаты труда в России. Такой вывод следует из спецвыпуска мониторинга «Межстрановые сопоставления заработных плат в 2011–2017 годах», который подготовили эксперты Института социальной политики Высшей школы экономики.



Экономисты сравнили зарплаты в долларах в России, странах СНГ и Восточной Европы, а также в Китае и Бразилии в терминах паритета покупательной способности валют (ППС, уравнивает покупательные способности валют разных стран). При расчетах авторы использовали данные Всемирного банка о ППС 2011 года, а также курс валют и уровень инфляции в рассматриваемых странах в последующие годы.

Российский уровень оплаты труда остается выше большинства стран СНГ — в 2017 году ее среднемесячный размер составил 1640 долларов по ППС, оценили в ВШЭ. Единственным государством СНГ, обогнавшим Россию, стала Белоруссия, где средняя зарплата по ППС в прошлом году достигла 1648 долларов.

В 2011–2014 годах Россия еще стабильно обгоняла Белоруссию по уровню зарплат, видно из расчетов ВШЭ. Но постепенно отрыв сокращался: так, в 2011 году он составлял 338 долларов, а в 2014-м — 95 долларов. По итогам 2015 года (первого после девальвации рубля) Белоруссия вырвалась вперед: средняя зарплата по ППС в ней составила 1556 долларов, а в России — 1530 долларов. Хотя в 2016 году Россия вновь вернула свои позиции (1561 против 1517), годом позже Белоруссия опять опередила ее, хотя и незначительно — разрыв в 8 долларов стал минимальным за рассматриваемый период (деноминация в Белоруссии в 2016 году учтена в расчетах).

Наиболее близкими к России по уровню среднемесячной зарплаты странами являются Казахстан и Азербайджан: в 2017 году оплата труда там составила 76% от российского показателя (1252 доллара по ППС). В целом во всех странах СНГ, кроме Белоруссии, сопоставимые зарплаты ниже, чем в России.



Среди государств Восточной Европы Россия уступает в показателях оплаты труда по ППС таким странам, как Польша (2343 доллара), Чехия (2026 долларов), Хорватия (1950 долларов) и Венгрия (2107 долларов), следует из мониторинга. Болгария и Румыния от России по уровню зарплат отстают, однако в последние годы разница в зарплатах в России и этих странах стремительно сокращается, отмечают эксперты.



Что касается двух рассмотренных в мониторинге партнеров по БРИКС, то их по уровню зарплат Россия опережает.