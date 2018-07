Лоббисты нефтегазовой индустрии в США хотят убедить конгрессменов не принимать законопроект, предполагающий ужесточение санкций против России в случае вмешательства в предстоящие выборы, сообщает Reuters со ссылкой на два источника в американском сенате.



В январе 2018 года стало известно о том, что два сенатора-демократа Крис ван Холлен и Марко Рубио разработали законопроект, который предполагает введение санкций на случай будущего вмешательства в выборы США. Документ называется DETER (The Defending Elections from Threats by Establishing Redlines, «Защита выборов от угроз путем проведения красных черт»).

Источники Reuters не назвали компании, которые пытаются пролоббировать отказ от принятия законопроекта. По словам одного из них, беспокойство по поводу документа выразила Российско-американская торговая палата. Как пишет агентство, палата позиционирует себя как некоммерческая организация со штаб-квартирой в городе Хьюстон, которая способствует торговле между Россией и США. В нее входят Shell, Exxon Mobil и Chevron.

Как отмечает Reuters, Exxon Mobil ранее подвергала критике санкции против России. Противники ограничений утверждают, что санкции несправедливо наказывают компании из США, в то время как их зарубежным конкурентам, таким как Royal Dutch и BP, разрешено работать с Россией.