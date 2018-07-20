Мировая экономика потеряет около 430 млрд долларов в результате торгового конфликта между США, Китаем и Евросоюзом, утверждают эксперты Международного валютного фонда (МВФ).



Эксперты МВФ составили несколько прогнозов, принимая во внимание введенные Вашингтоном пошлины на импорт стали и алюминия и ответные меры со стороны ЕС и Китая. Худший сценарий, при котором введенные пошлины подорвут доверие инвесторов, грозит снижением мирового ВВП в 2020 году на 0,5% по сравнению с прежним прогнозом. В этом случае потери мировой экономики составят около 430 млрд долларов США, отмечают эксперты МВФ.



Переговоры между США и ЕС о торговом соглашении не состоятся до тех пор, пока Вашингтон не отменит введенные в отношении Евросоюза пошлины, заявил на встрече в Буэнос-Айресе министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр. По его словам, «европейские страны обеспокоены торговой войной», в которой будут «только проигравшие». Министр призвал США к «здравому смыслу и к уважению правил». Мировая торговля не может быть основана на принципе «выживания наиболее приспособленных», подчеркнул Ле Мэр.

В июне ЕС и КНР договорились защищать систему международной торговли. В частности, как Брюссель, так и Пекин заявили о принятии мер в ответ на решения администрации в Вашингтоне по защите американских производителей.