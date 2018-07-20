Министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр считает необходимым повысить налоги на операции крупнейших интернет -компаний. Об этом он заявил в интервью агентству France-Presse на полях форума Группы двадцати в Буэнос-Айресе.

«Нельзя мириться с тем, что наши малые и средние предприятия должны платить более высокие налоги, чем Google, Amazone, Facebook», — сказал французский министр. — Речь идет о справедливости».

«Если мы хотим, чтобы международная налоговая система была эффективной, необходимо взимать соответствующие налоги с тех, кто имеет более высокие результаты», — отметил Ле Мэр. «Подготовка такой реформы должна продолжаться в рамках Организации экономического сотрудничества и развития», — считает он.

Идею введения общеевропейского налога на деятельность крупнейших цифровых корпораций в прошлом году выдвинул президент Франции Эмманюэль Макрон. На саммите ЕС по цифровым технологиям это предложение поддержали 19 из 28 стран Евросоюза. После этого Еврокомиссия приступила к подготовке реформы.

Как напоминают информационные аналитики, Еврокомиссия предлагает ввести в странах ЕС «цифровой налог» в размере 3% от валового дохода крупных компаний отрасли информационных технологий, таких как американские Google, Facebook и другие интернет-гиганты.