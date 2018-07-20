Внешэкономбанк обсуждает с Минфином размер докапитализации, необходимый для кредитования новых проектов, сообщил журналистам глава госкорпорации Игорь Шувалов.

«У нас в целом пока все спокойно и нормально. Мы обсуждаем сейчас с министерством финансов капитал, необходимый для активного кредитования новых проектов», — сказал он.

Агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что ВЭБ рассчитывает получить в рамках докапитализации около 1 трлн рублей в течение пяти лет. Пресс-служба ВЭБ, в свою очередь, заявила, что обсуждать сумму докапитализации преждевременно, а официальный представитель Минфина заявил, что сумма будет зависеть от целей и задач госкорпорации, которые сейчас обсуждаются.

Шувалов также сообщил, что Внешэкономбанк не обсуждает и не ведет никакой работы по передаче акций ВТБ, находящихся на данный момент в собственности банка «Открытие».