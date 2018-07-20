Власти Москвы смогут выявлять нелегальную аренду квартир с помощью анализа больших данных (big data). Механизм разработал департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы, рассказал РБК руководитель ДИТа Артем Ермолаев.



«Механизм оттестирован, мы понимаем, как это работает. В определенный момент времени мы используем эти данные, этот механизм, — говорит Ермолаев. — Он не имеет выхода [для внешних пользователей] и конкретного сервиса для жителей. Для себя, для аналитических целей мы это [уже] используем».

Перед тем как механизм заработает в полную силу и с его помощью можно будет определять неплательщиков налогов, потребуется внести изменения в законодательство, говорит Ермолаев. «Это сложная схема, потому что она организационно-нормативно-правовая. Здесь пересечение зон ответственности. Чтобы это работало в обычном режиме, налоговой [службе] в первую очередь [необходимо внести] целый ряд нормативных изменений», — заключил Ермолаев. Другие детали проекта ни он, ни ДИТ не раскрывают.

Источник издания в московских налоговых органах подтвердил, что такой проект действительно существует, но не уточнил его статус.



По оценкам экспертов, объем ежегодного арендного предложения квартир в Москве составляет 200–300 тыс. объектов.

Согласно последним доступным публичным данным департамента экономической политики и развития Москвы, по итогам девяти месяцев 2017 года легально в аренду было сдано 27,32 тыс. квартир. Налоги платят владельцы 25,418 тыс. квартир, остальные купили патенты.