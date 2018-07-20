В пятницу, 20 июля, Верховный суд Индии во время заседания по делу о запрете местным финансовым компаниям на осуществление операций с криптовалютой повторно оставил ограничения от Центрального Банка.

Таким образом, до очередного слушания участники дела могут отправить свои комментарии на рассмотрение суда.

Как напоминает ForkLog , с 5 июля, согласно ограничениям от ЦБ, индийским банкам запрещено давать клиентам возможность покупать криптовалюту со своих банковских счетов. Представители криптосообщества страны начали направлять жалобы в местные суды с просьбой отменить этот запрет. Первое заседание Верховного суда Индии, в результате которого ограничения остались в силе, состоялось 3 июля.

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