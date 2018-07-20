Создать идеологический документ — концепцию активного долголетия, которая бы стала элементом формирования государственной политики в сфере демографии, предложат в пятницу, 20 июля вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой члены совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере. Они также предлагают на официальном уровне внедрить новый инструмент оценки положения пожилых людей — индекс активного долголетия, пишет «Коммерсант».



Члены совета отмечают, что сейчас прирост населения осуществляется не столько за счет рождаемости, сколько за счет увеличения продолжительности жизни. Как пояснила член совета, директор Института соцполитики НИУ ВШЭ Лилия Овчарова, «когда появились страны, в которых продолжительность жизни перешагнула за 70 лет, они инициировали процесс создания такой концепции».

В 2002 году был принят Мадридский международный план действий по проблемам старения.



«Россия поддержала Мадридский план, но это рамочный документ, никаких особых обязательств это не предполагает, — отметила Овчарова. — Пока что на государственном уровне у нас нет нормативно-правовых актов, где бы прописывалось то, что Россия придерживается концепции активного долголетия». В 2012 году эксперты под эгидой Европейской экономической комиссии ООН и гендирекции Европейской комиссии по вопросам занятости, соцполитики и интеграции разработали «Индекс активного долголетия» — инструмент оценки политики стран в этой области. Он включает показатели по занятости, вовлеченности в жизнь общества (семья, общественная деятельность), независимости, здоровью, защищенности, а также «благоприятной среды».



По словам Овчаровой, ВШЭ на волонтерских началах измеряет эти показатели в России. По мнению членов совета, российский индекс активного долголетия мог бы стать официальным инструментом, заложенным в концепцию активного долголетия, который бы показывал, «где есть пробелы и куда нужно в большей степени инвестироваться, чтобы достигать прогресса». При этом индекс рекомендуется модернизировать с учетом российских реалий.