Благодаря повышению пенсионного возраста регионы получат к 2034 году дополнительные 675,5 млрд рублей, которые смогут использовать для еще большей индексации выплат пенсионерам. Такие расчеты содержатся в исследовании консалтинговой компании «ФинЭкспертиза», пишут «Известия».

Госдума в первом чтении одобрила правительственный законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Если документ будет принят, его реализация уже в 2019 году принесет 97 млрд рублей дополнительных средств в региональные бюджеты через поступления от налога на доходы физлиц (НДФЛ), говорится в исследовании. Для расчетов брались мужчины 1959 года рождения и женщины 1964-го (поскольку их первыми может затронуть повышение пенсионного возраста), средняя зарплата в каждом регионе и действующая ставка НДФЛ в 13%.

На уровень дополнительных поступлений в бюджет влияют лишь два показателя: размер средней зарплаты в регионе и количество человек с отложенным сроком выхода на пенсию, отмечается в документе. Таким образом, в 2019 году первые три места по дополнительным средствам займут Москва (11,24 млрд рублей), Московская область (6,5 млрд рублей) и Санкт-Петербург (4,3 млрд рублей). Наименьшие поступления в бюджет будут у Ненецкого автономного округа — 39,7 млн рублей, отмечается в исследовании. Это связано с небольшим числом населения в данном регионе. При крайне высоком уровне средних доходов (71,8 тыс. рублей) в этом субъекте проживает самое малое количество людей с отложенным сроком выхода на пенсию — всего 354 человека.

Законопроект подразумевает, что переходный период по повышению пенсионного возраста для мужчин продлится до 2028 года, для женщин — до 2034 года. После завершения пенсионного маневра общие поступления от него в региональные бюджеты составят 675,5 млрд рублей, отмечается в исследовании.

Предполагается, что все сэкономленные от увеличения возраста выхода на пенсию средства пойдут на индексацию выплат.