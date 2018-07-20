ВТБ, кредитовавший «Открытие холдинг» Вадима Беляева для выкупа алмазодобывающей «Архангельскгеолдобычи» (АГД) у «ЛУКОЙЛа» за 1,45 млрд долларов, пытается защитить свои позиции по активу после появления многомиллиардных претензий ЦБ к холдингу, пишет «Коммерсант».



Принадлежащая «Открытие холдингу» кипрская Lakover Trading Ltd в начале июля внесла изменения в устав, которые расширяют полномочия по распоряжению ее акциями и доходами у «защищенной стороны» — держателя залогов, прав и других инструментов. Раньше полномочия по регистрации сделок с акциями были у совета директоров, акционеры имели преимущественное право выкупа. Но теперь это неприменимо, если сделку инициирует «защищенная сторона».

В случае Lakover ею, очевидно, выступает ВТБ, которому компания дала гарантию на 1 млрд долларов по кредиту «Открытие Промышленные инвестиции» (ОПИ). Среди активов Lakover — выданный принадлежащей ОПИ алмазодобывающей «Архангельскгеолдобыче» заем на 22 млрд рублей (390 млн долларов) под 8,73% до 2023 года, который пошел на погашение долга АГД перед «ЛУКОЙЛом», прежним собственником алмазной компании.

«Открытие холдинг» в мае 2017 года купил АГД за 1,45 млрд долларов, основную часть средств дал ВТБ. Сумма кредита не раскрывалась, но помимо гарантии Lakover есть и гарантия АГД перед банком на 1,5 млрд долларов до 2024 года. Банку заложены все компании, участвовавшие в сделке, их счета и права на доходы.

По словам партнера юркомпании «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрия Клеточкина, из документов Lakover «с очень большой вероятностью вытекает, что «защищенная сторона» может в определенный момент полностью перехватить контроль над Lakover». Справедливо предположить, что такая «защищенная сторона» — это ВТБ, а изменения устава Lakover, несомненно, сделаны для защиты банка и его инвестиций, говорит юрист.

Также АГД в июне купила у Lakover бельгийского трейдера Grib Diamonds, через которого реализуется до 95% ее алмазов. А в январе гендиректором АГД стал Сергей Неручев, которого источники издания в отрасли считают представителем интересов ВТБ.

ВТБ защищает свои права в то время, как у ЦБ возникли многомиллиардные претензии к «Открытие холдингу». В августе 2017 года к ЦБ от холдинга перешел банк «ФК Открытие», составлявший основу его бизнеса, в банке выявлена «дыра» в 250–400 млрд рублей. Зампред ЦБ Василий Поздышев в начале июля говорил, что банки группы ФК «Открытие» «намерены взыскивать с «Открытие холдинга» весь долг в 335 млрд рублей». Он добавил, что, если холдинг не сможет вернуть средства или активы, вероятно его банкротство. ФК «Открытие» намерена забрать АГД в счет долгов, говорил источник газеты, близкий к ФК.

Клеточкин указывает, что исход «схватки ЦБ и ВТБ» зависит от размера прав требований, добросовестности поведения и т. д. «При банкротстве можно пробовать признать недействительными залоги», — отмечает он, добавляя, что возможна и просто смена собственника АГД, притом что ВТБ останется кредитором группы.