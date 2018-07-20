Сбербанк закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций — объем составляет 40 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.

«Объем размещения составляет 40 миллиардов рублей, срок обращения бумаги — 4,5 года, ставка купона — 7,5% годовых», — рассказал он.

Изначально сообщалось, что объем размещения составит не менее 15 млрд рублей, а ставка купона — не более 7,5% годовых.

Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Россельхозбанк и инвесткомпания «Регион».

Последний раз Сбербанк размещал облигации в конце июня. Тогда банк также планировал занять не менее 15 млрд рублей, но в связи с повышенным спросом увеличил объем размещения до 50 млрд.



Июньский выпуск, как и все предыдущие, был размещен среди широкого круга инвесторов, включая финансовые институты и физических лиц, сообщила тогда ТАСС пресс-служба Сбербанка. Спрос на бонды предыдущего выпуска превысил предложение на 50%.