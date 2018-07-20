Изначально сообщалось, что объем размещения составит не менее 15 млрд рублей.
Сбербанк закрыл книгу заявок на размещение биржевых облигаций — объем составляет 40 млрд рублей, сообщил ТАСС источник на финансовом рынке.
«Объем размещения составляет 40 миллиардов рублей, срок обращения бумаги — 4,5 года, ставка купона — 7,5% годовых», — рассказал он.
Изначально сообщалось, что объем размещения составит не менее 15 млрд рублей, а ставка купона — не более 7,5% годовых.
Организаторами размещения выступили Sberbank CIB, Россельхозбанк и инвесткомпания «Регион».
Последний раз Сбербанк размещал облигации в конце июня. Тогда банк также планировал занять не менее 15 млрд рублей, но в связи с повышенным спросом увеличил объем размещения до 50 млрд.
Июньский выпуск, как и все предыдущие, был размещен среди широкого круга инвесторов, включая финансовые институты и физических лиц, сообщила тогда ТАСС пресс-служба Сбербанка. Спрос на бонды предыдущего выпуска превысил предложение на 50%.
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