Корпоративный пенсионный фонд Российских железных дорог — НПФ «Благосостояние» может сменить учредителей, рассказали агентству Reuters три источника, близких к структурам РЖД, работник одной из госкомпаний, сотрудничающих с РЖД, и два банкира.

На следующей неделе совет фонда, который контролируется представителями РЖД во главе с председателем правления компании Олегом Белозеровым, будет обсуждать возможную продажу контрольной доли сторонней компании, сказал источник, близкий к структурам РЖД. Речь идет о доле в 51—75%, сообщил работник одной из госкомпаний, сотрудничающих с РЖД.

Источник в одной из структур РЖД сказал, что вопрос о смене контролирующего учредителя «Благосостояния», действительно, активно обсуждается. Два источника знают, что ранее обсуждалась продажа контроля структурам «Газпрома».

НПФ «Благосостояние» — второй по размеру пенсионных резервов фонд в РФ, аккумулировавший почти 380 млрд рублей.

Фонд пока не был акционирован и является некоммерческой организацией. Однако по закону учредители, среди которых РЖД и его дочерние структуры, а также профсоюз железнодорожников, обязаны его акционировать до 1 января 2019 года.

Возможно, акционировать фонд будет уже новый владелец, говорит представитель одной из госкомпаний, сотрудничающий с РЖД.

Ранее источник в отрасли рассказывал, что РЖД придется продать «Благосостояние», чтобы после акционирования его обязательства не повлияли на баланс госкомпании.



Представители РЖД, «Благосостояния» и «Газпрома» пока не ответили на запросы Reuters.