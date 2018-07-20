Национальная Страховая Группа (НСГ) «Росэнерго» может столкнуться с задержкой или невозможностью исполнения части своих обязательств, следует из актуарного заключения компании за 2017 год. Это вероятно в случае резких колебаний убыточности и ухудшения экономической ситуации, поскольку повлечет «еще большие проблемы с ликвидностью», пишут «Ведомости» со ссылкой на документ.



Обязательное актуарное оценивание выявило основную проблему компании — продолжающийся рост убыточности по ОСАГО, на которое приходится 82% бизнеса «Росэнерго». Компания за 2017 год сильно нарастила бизнес по ОСАГО, ее сборы выросли более чем на 80% — до 5,2 млрд рублей.

«Большая доля ОСАГО в портфеле несет в себе угрозу финансовому состоянию организации, а также повышает надзорные риски», — пишет актуарий. Он советует компании диверсифицировать портфель в пользу низкоубыточных видов страхования, значительно снизить долю продаваемых через систему «Единый агент» полисов ОСАГО (страховщики продают полисы друг друга в проблемных регионах). За 2017 год в портфеле ОСАГО на долю проданных через «Единый агент» полисов пришлось 5% премий, но за год доля выросла с 1% до 9%, добавляет он.

Правила Российского союза автостраховщиков не предусматривают ограничений в выдаче бланков полисов ОСАГО при обнаружении недостатка резервов у той или иной компании, говорит его представитель.