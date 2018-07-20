Определился круг покупателей на лизинговую компанию «Трансфин-М», принадлежащую подконтрольному РЖД негосударственному пенсионному фонду «Благосостояние», стало известно газете «Коммерсант». ВТБ и Сбербанк сделали необязывающие предложения фонду по покупке лизинговой компании, рассказали изданию два источника: один — близкий к возможному покупателю, второй — к структурам НПФ.

«Цена, предлагаемая покупателями, находится в диапазоне 33—38 миллиардов рублей», — указал один из собеседников «Коммерсанта». Другой источник уточняет, что Сбербанк предложил 34 млрд рублей, ВТБ — 33—38 млрд. «Теперь им предстоит due diligence», — отмечает он. При этом, по его словам, «Благосостояние» ориентируется в продаже на оценку PricewaterhouseCoopers в размере 37,5 млрд рублей.

Возможно появление и третьего покупателя — Государственной Транспортной Лизинговой Компании, однако от нее предложения пока не поступало. ГТЛК рассматривает возможность покупки «Трансфин-М», и сейчас ведутся переговоры с «Благосостоянием», заявил представитель госкомпании. «На данный момент изучается лизинговый портфель «Трансфин-М», клиентская база компании, ее финансовые и операционные результаты, а также влияние потенциальной сделки на финансовые результаты ГТЛК», — отмечает он. Однако предложение от ГТЛК может и не поступить. Дело в том, что после приобретения «Трансфин-М» ее долг будет консолидирован в отчетности госкомпании. И без дополнительного капитала это приведет к понижению рейтинга, а также нарушению банковских ковенантов, отмечают источники «Коммерсанта». На конец I квартала по РСБУ чистый долг ГТЛК составлял около 270 млрд рублей, у «Трансфин-М» — 130 млрд. По оценке одного из собеседников газеты, могут потребоваться бюджетные вливания в капитал ГТЛК в размере 15—20 млрд рублей.

«Трансфин-М» — специализированная лизинговая компания, в портфеле которой доминирует железнодорожная техника (86%). Также она оказывает услуги финансового лизинга воздушных судов, автомобильного и морского транспорта, железнодорожного технологического оборудования и спецтехники. По объему лизингового портфеля (324,7 млрд рублей) компания по итогам 2017 года заняла пятое место в рэнкинге RAEX («Эксперт РА»). Согласно отчетности по МСФО, чистая прибыль «Трансфин-М» в прошлом году составила 1,6 млрд рублей.

В Сбербанке, ВТБ и НПФ «Благосостояние» отказались от комментариев. В «Трансфин-М» не ответили на запрос «Коммерсанта».

«Все покупатели — госкомпании, и других мы, с большой вероятностью, не увидим», — комментирует директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Таким образом, контроль над «Трансфин-М» перейдет от одной госкомпании к другой. Но одними из крупнейших лизингополучателей компании являются структуры РЖД, указывает он. «И между госкомпаниями должна быть достигнута договоренность, чтобы операционное управление «Трансфин-М» стало совместным и включало структуры РЖД», — полагает Коршунов.



«Видимо, новое руководство НПФ «Благосостояние» стремится уйти от стратегических инвестиций к портфельным, что вполне логично», — говорит директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Юрий Ногин. По его словам, это нормальная функция для фонда: диверсифицировать риски, увеличить прибыль, а не заниматься операционной деятельностью целых предприятий. «Избавление фонда от «Трансфин-М» может помочь в ситуации, когда выплаты по пенсиям превысят входящий денежный поток, а это случится уже скоро», — говорит один из собеседников «Коммерсанта». В НПФ хотят выйти из актива, чтобы покрыть убытки от других активов, прежде всего Абсолют Банка, считает другой источник издания.