Sberbank CIB, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, и компания «Лексион Девелопмент» заключили сделку по жилого комплекса бизнес-класса «Румянцево-Парк» общей площадью около 163 тыс. кв. м. Проектное финансирование с лимитом 5,95 млрд руб.лей рассчитано на 57 месяцев.

По словам Натальи Шемановской, управляющего директора, начальника управления по работе с клиентами недвижимости Департамента крупнейших клиентов Sberbank CIB, сотрудничество с компанией «Лексион Девелопмент» будет продолжено, говорится в сообщении кредитной организации.