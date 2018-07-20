Президент России Владимир Путин заявил, что ему не нравится повышение пенсионного возраста, как и большинству граждан.

«Вопрос чувствительный для большого количества наших граждан, он не вчера возник, он так или иначе, с разной интенсивностью, обсуждается на протяжении многих лет, разные варианты предлагались», — сказал он. «И когда меня спрашивали, какой из различных вариантов мне нравится, я как тогда, так и сейчас могу сказать — никакой. Мне никакой [вариант] не нравится, связанный с повышением пенсионного возраста», — заявил Путин, чьи слова приводит ТАСС, на встрече с волонтерами чемпионата мира по футболу.

«Уверяю вас, и в правительстве мало таких людей, если вообще есть, кому это нравится», — заявил президент.

По его словам, проигнорировав проблемы в пенсионной системе, власть «надует» граждан. «Сегодняшняя власть людей просто надует, если скажет: все хорошо [в пенсионной системе], потерпим еще лет пять, семь, десять. Но этим не закончится, нужно будет все равно принимать какие-то решения кардинальные», — пояснил он. «Но какие [решения]? Давайте посмотрим, как будет развиваться дискуссия, всех послушаем, взвесим все эти позиции, точки зрения. Там много нюансов», — сказал Путин.

Президент пообещал относиться к этим нюансам самым серьезным образом, чтобы обеспечить интересы граждан на длительную перспективу.

Глава государства отметил, что окончательного решения по этому вопросу пока нет. «Когда принимаются решения такого масштаба и такие чувствительные для людей, нужно оперировать конкретными вещами и реальными профессиональными прогнозами», — подчеркнул он. «Окончательного решения пока нет, закон прошел только в первом чтении, в нем не принимаются никакие дополнения, поправки», — пояснил Путин.

«Я, конечно, должен буду послушать все мнения, все точки зрения на этот счет, посмотреть за дискуссией, которая сейчас разворачивается», — сказал он на встрече с волонтерами ЧМ-2018. «Только, естественно, нужно слушать тех людей, которые не пиарятся на этой чувствительной теме для миллионов людей, а предлагают что-то вразумительное, здравое, руководствуются интересами страны и граждан», — отметил президент.

Он обратил внимание на то, что если ничего не делать для оптимизации пенсионной системы и довести дело до тяжелых последствий для нее или для бюджета, из которого и осуществляется финансирование пенсионных обязательств, то «придется всегда держать на низком уровне доходы пенсионеров, и они будут все время пополнять число так называемых бедных людей». «А мы должны повышать доходы людей, для того чтобы число бедных у нас сокращалось», — подчеркнул российский лидер.



Путин уточнил, что в РФ на пять пенсионеров приходится шесть работающих; если этот баланс ухудшится, «пенсионная система лопнет». «На пять пенсионеров приходится сегодня шесть работающих, и ситуация будет меняться не в пользу работающих, их количество будет сокращаться. И довольно быстро наступит момент, когда число работающих сравняется с числом неработающих и будет уменьшаться», — пояснил он необходимость изменений в пенсионной системе. «И тогда либо пенсионная система лопнет, либо бюджет и резервные фонды, из которых мы сегодня финансируем дефицит пенсионной системы, лопнет», — сказал он.