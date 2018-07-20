Клиенты Промсвязьбанка могут подключить сервис зарплатного проекта «Зарплата PRO» в интернет-банке «Мой бизнес», который позволяет осуществлять удаленное управление банковскими сервисами и проведение операций по счетам юридических лиц.

Проект в Промсвязьбанке позволяет оптимизировать бухгалтерский учет и значительно сэкономить время и трудозатраты по выдаче заработной платы.

Клиенты смогут в режиме онлайн проверять и направлять в банк файлы и сопроводительные документы для заказа карт, пополнения счетов сотрудников, информацию об уволенных сотрудниках, а также получать списки открытых счетов банковских карт, говорится в сообщении кредитной организации.