Запуск систем позволит банку существенно расширить работу с розничным сектором, привлечь новых клиентов и улучшить качество обслуживания.

Заключению договора предшествовал тендер, в ходе которого банк выбрал продукт компании R-Style Softlab, обладающей широкими функциональными возможностями и привлекательным дизайном. Не в последнюю очередь на решение банка повлияло наличие у разработчика успешного опыта выполнения проектов для крупных заказчиков и положительная репутация на рынке.

В настоящее время проект уже начался. На первом этапе будут внедрены системы InterBank RS Retail и InterBank RS Retail Mobile в базовой комплектации, включающей функциональность для работы клиентов банка с компьютера или мобильных устройств со своими счетами, вкладами, кредитами и картами, выполнения платежных операций, переводов и т.д. А после внедрения системы в промышленную эксплуатацию банк планирует заняться расширением спектра предоставляемых услуг за счет внедрения дополнительных модулей и реализации компанией индивидуальных доработок.

«Кредо Плюс Банка — индивидуальный подход к каждому клиенту. Обновление систем ДБО позволит нам обеспечить высокий уровень сервиса и расширить возможности удалённого обслуживания клиентов за счёт появления новых дистанционных каналов доступа к продуктам и услугам банка», — заявил Олег Евгеньевич Полуэктов, Председатель Правления ПАО «Плюс Банк».

«Мы рады новому сотрудничеству. Наше решение позволит Банку дистанционно предлагать своим клиентам актуальные и современные услуги. Надеемся на продолжительное плодотворное сотрудничество, дальнейшее развитие банковской системы ДБО, расширение продуктовой линийки банка новыми модулями программного комплекса InterBank RS», — отметил Вячеслав Алексеев, директор департамента систем электронного банковского обслуживания компании R-Style Softlab.

Для справки:

ПАО «Плюс Банк». Банк существует с 1990 года. Входит в число топ-150 крупнейших банков России по величине активов. Также входит в топ-10 банков по объему выданных автокредитов и в топ-50 крупнейших банков на рынке кредитования физлиц. Имеет 25 офисов в 6 регионах России. В банке обслуживаются более 150 000 клиентов. Благодаря инновационному подходу в стратегическом управлении клиенты банка (юридические и физические лица) получают высокую скорость и качество обслуживания, которые полностью соответствуют международным стандартам. Подробнее на сайте банка.

R-Style Softlab — ведущий российский разработчик и интегратор банковского ПО. Компания развивает бизнес по направлениям: дистанционное банковское обслуживание и фронт-офис, аналитические бизнес-приложения и хранилище данных, автоматизированные банковские системы, системы взаимодействия банков с госорганами. Кроме того, оказывает кредитным организациям сопутствующие услуги по построению комплексных интеграционных SOA-решений и администрированию систем управления базами данных. Решения R-Style Softlab используются в каждом третьем банке, действующем на территории Российской Федерации. Среди заказчиков: Сбербанк России, Россельхозбанк, «Почта Банк», ФК «Открытие», Альфа-Банк, Газпромбанк и многие другие.

Источник: R-Style Softlab