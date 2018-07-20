Россияне отмечают стабилизацию цен на основные категории продуктов и стали меньше экономить. Единственной категорией, где заметен значительный рост цен, стало автомобильное топливо, свидетельствуют опубликованные в пятницу, 20 июля, результаты всероссийского опроса , проведенного Аналитическим центром НАФИ в мае 2018 года.

По мнению опрошенных (1,6 тыс. человек в 140 населенных пунктах 42 регионов России в возрасте от 18 лет), в основных категориях продуктов питания и услуг цены стабилизировались. Как и осенью 2017 года, россияне чаще всего указывают на незначительный рост цен на хлебобулочные изделия (43%) и молочные продукты (45%). Овощи и фрукты стали единственной категорией, в которой россияне указали на небольшое снижение цен (10%, рост на 6 процентных пунктов по сравнению с сентябрем 2017 года). Большинство россиян отметили значительное увеличение цен на бензин (73%, рост на 36 п. п. по сравнению с сентябрем-2017).

По сравнению с осенью прошлого года россияне стали меньше экономить: доля тех, кто не жалуется на нехватку денег, выросла на 12 п. п. до 31%. Несмотря на это, многим все же приходится отказываться от различных товаров или услуг из-за нехватки средств. Так, в первую очередь экономят на отпуске (43%) и развлечениях (24%). 22% россиян экономят на лечении, по 20% опрошенных указали, что им приходится экономить на одежде и предметах домашнего обихода.

Как напоминает НАФИ, по сравнению с 2015—2016 годами уровень инфляции снизился: в 2017 году он составил 2,5%, с января по май 2018 года — 1,5%. Однако доля россиян, которые считают текущий уровень инфляции «очень высоким», с сентября 2017 года выросла на 8 п. п. до 46%. «Умеренной» инфляцию назвали 42% опрошенных, «незначительной» — 8%.



«На первый взгляд, ситуация, когда при заметном росте цен доля ведущих экономный образ жизни сокращается, кажется парадоксальной, — комментирует директор по исследованиям НАФИ Тимур Аймалетдинов. — В общественном мнении присутствует оптимизм, растет уверенность в завтрашнем дне, в связи с чем сберегательные стратегии сменяются потребительскими. Одновременно у населения снижается объем сбережений, многие отказываются от финансовой «подушки безопасности». Рост цен в этой ситуации весьма предсказуем и логичен. Однако если в реальности экономическая ситуация не будет улучшаться, высока вероятность серьезного экономического кризиса, увеличения числа малообеспеченных и даже бедных слоев населения».