Правительство создает в Министерстве финансов департамент по противодействию антироссийским санкциям.

Соответствующее постановление за подписью премьер-министра Дмитрия Медведева опубликовано на портале правовой информации.

«Министерство финансов Российской Федерации осуществляет межведомственную координацию по вопросам разработки и реализации мер по снижению негативного влияния и противодействию ограничительным мерам в финансовой сфере в отношении Российской Федерации и российских юридических лиц», — сказано в тексте постановления.