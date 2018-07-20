Сбербанк с начала 2018 года спас 1 млн клиентов от попыток хакеров через атаки на мобильное устройство на платформе Android обнулить их счета, заявил в интервью «Коммерсанту» заместитель председателя банка Станислав Кузнецов. Таким образом он ответил на вопрос о возможностях кредитной организации защитить клиентов, использующих мобильные телефоны на платформе Android.



«Для этого мы внедрили в наше мобильное приложение «Сбербанк Онлайн» антивирусную компоненту и постоянно ее совершенствуем. А если у вас нет нашего мобильного приложения, но вы пользуетесь СМС-банком Сбербанка, вы также защищены, поскольку банк для вашей защиты проводит целый комплекс мероприятий. Например, мы находим способы защиты мобильных устройств клиентов от известных нам вирусов. С начала 2018 года мы спасли от полного обнуления счета 1 миллиона клиентов», — сказал Кузнецов.

Он уточнил, что речь не идет о вирусах, которые не относятся к банковским. «И тут уже безопасность зависит от уровня сознательности и цифровой культуры людей», — добавил зампред Сбербанка.

По его словам, поскольку сообщения о хищении средств у граждан часто связаны со счетами мобильных телефонов, Сбербанк заключает соглашения об обмене информацией с операторами мобильной связи. «Например, после начала взаимодействия с одним из крупнейших операторов связи число попыток хищений в банке у клиентов-абонентов этой компании сразу упало на 15%», — сказал Кузнецов.

В мае он рассказывал, что Сбербанк с начала 2018 года спас от киберпреступников 13,8 млрд рублей средств на счетах клиентов.

