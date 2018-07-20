Американская биржа криптовалют Coinbase запустила сервис первичного брокерства для хедж-фондов и уже привлекла один такой фонд, под управлением которого находятся 20 млрд долларов.

По словам главы криптовалютной венчурной фирмы CMT Digital Коллин Салливаны, отсутствие полнофункционального первичного брокера в сфере криптовалют оставалось одной из основных преград на пути присоединения к этому рынку крупных игроков с Уолл-стрит, сообщает Ttrcoin .

Как заявляют источники, Coinbase готовится предоставить своим институциональным клиентам доступ к маржинальной торговле, благодаря чему они смогут использовать заемный капитал для увеличения потенциальной доходности своих позиций и открывать короткие позиции.

В будущем при помощи своего брокерского бизнеса Coinbase планирует помогать институциональным инвесторам подбирать лучшие площадки для торговли, даже если они будут принадлежать конкурирующим компаниям.