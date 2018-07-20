Китайская компания Huobi Group объявила о запуске платформы Huobi Cloud, позволяющей пользователям создавать собственные торговые площадки с использованием ресурсов криптовалютной биржи Huobi.

Как сообщает ForkLog , партнеры смогут использовать системы интеграции ордеров и управления кошельками, а также механизмы для управления активами и клиринговую систему платформы Huobi Global.

По заявлению Huobi Group, партнерами Huobi Cloud уже стали более десяти международных компаний.

Компания предоставляет решения сразу в четырех областях: биржевые, внебиржевые, операционные и экосистемные.

Биржевое решение включает в себя связанные с токенами сервисы, разделение горячих и холодных кошельков, механизм предупреждения рисков. Внебиржевое решение предназначено для заключения сделок между фиатными валютами (доллар США, гонконгский доллар, китайский юань) с одной стороны, и биткоином, еthereum, tether и другими криптовалютами – с другой.