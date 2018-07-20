С начала 2018 года в Татарстане количество банкротов выросло на 202, за год — на 296. На 1 июля в процедурах банкротства в республике находятся 1783 организаций, индивидуальных предпринимателей и граждан. Сумма их консолидированной задолженности составляет 78,3 млрд рублей.

Из общей суммы задолженности 67,6 млрд рублей — долги по требованиям к банкам в связи с выплатой страхового возмещения Агентством по страхованию вкладов, сообщает TatCenter .

Долги компаний, предпринимателей и граждан по обязательным платежам в бюджет на 1 июля 2018 года в республике составили 22, 5 млрд рублей.