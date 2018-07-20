С начала недели нацвалюта Китая снизилась на 1,88% до 6,8 юаней за доллар. Также на позицию доллара повлияла очередная критика Президента США в сторону ФРС. Поэтому ближний фьючерс на индексMSCI развивающиеся рынки растет на 1% перед началом торгов на европейской сессии, что обещает подъем российских фондовых индексов в пятницу.

Валюты развивающихся стран получили небольшое укрепление. Сырьевые валюты слабо укрепляются, благодаря тому, что цены на нефть перестали падать – Саудовская Аравия сообщила, что объемы поставок увеличились для клиентов в рамках действующих контрактов, и страна не собирается выводить на мировой рынок больший объем нефти. Это было обговорено на встрече ОПЕК. Позже вечером, рейтинговое агентство S&P опубликует кредитный рейтинг России. Мы считаем, что рейтинг останется на последней инвестиционной ступени «BBB-» прогноз «Стабильный».