Средний чек в системе tax free в период с 14 июня по 15 июля 2018 года, в дни чемпионата мира по футболу, составил около 84 тыс. рублей. Всего иностранные туристы в ходе ЧМ-2018 совершили покупки по системе tax free на 943,8 млн рублей, представив в таможенные органы 11 270 чеков, указано в релизе Федеральной таможенной службы России.

Наиболее активными пользователями системы tax free стали китайские туристы: на их долю пришлось 71,7% оформленных чеков на сумму 668,5 млн рублей. Болельщики из Мексики представили чеки на сумму свыше 26,3 млн, а представители Германии — на 19,9 млн рублей.

Среди 23 стран, чьи граждане потратили в системе tax free наибольшие суммы, самый большой средний чек — у туристов из Азербайджана: 202,4 тыс. рублей. Болельщики из Вьетнама и Германии в среднем потратили 140,8 тыс. и 122,6 тыс. рублей соответственно.

Лидерами по количеству оформленных чеков tax free стали Шереметьевская (70,3% чеков), Домодедовская (14,6%) и Пулковская таможни (10,2%).



Система tax free действует в 11 городах России, в которых проходили матчи мирового первенства по футболу. ФТС обеспечивает работу системы в одном автомобильном, двух морских и 14 воздушных пунктах пропуска.