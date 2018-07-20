Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило Абсолют Банку долгосрочные рейтинги дефолта эмитента до уровня «B-» с «B+» и поместило рейтинги в список Rating Watch Evolving («рейтинги на пересмотре, ситуация находится в процессе развития»). Одновременно рейтинги отозваны по коммерческим причинам. Полный список рейтинговых действий приводится в релизе агентства .

Как поясняют в Fitch, понижение рейтингов отражает существенное вымывание капитала банка в соответствии с МСФО (до 6 млрд рублей, или 3% от взвешенных по риску активов, на конец I квартала 2018 года с 28 млрд, или 10%, на конец III квартала 2017-го) в результате создания значительных дополнительных резервов по «плохим» активам, частично связанным с санируемым Балтинвестбанком. Проблема вымывания капитала пока не урегулирована акционером банка — негосударственным пенсионным фондом «Благосостояние», подконтрольным РЖД, несмотря на озвученное ранее намерение НПФ выкупить с баланса банка высокорисковые активы примерно на 24 млрд рублей (8,5 млрд к концу 2017 года и 16 млрд к концу 2018-го), что уменьшило бы потребности банка в резервах. Из указанного объема высокорисковых активов банк вернул 3 млрд рублей, следует из релиза.

Аналитики уточняют, что выкуп «плохих» активов «Абсолюта» больше не рассматривается, но, по информации руководства банка, он получит капитальное вливание в размере 6 млрд рублей от НПФ «Благосостояние» в августе 2018 года (эмиссия уже зарегистрирована). По данным менеджмента, банк, как ожидается, также должен получить дополнительные 10—14 млрд рублей в капитал из другого источника к концу 2018 года.



Помещение рейтингов на пересмотр отражает неопределенность относительно общего размера и сроков капитальной поддержки. Кредитный профиль Абсолют Банка может улучшиться, если поддержка капиталом будет оказана в ожидаемые руководством кредитной организации сроки и если не будет дальнейшего существенного ухудшения качества активов. И наоборот: сокращение объема капитальной поддержки, существенные задержки в ее предоставлении или дополнительное ухудшение качества активов могут привести к дальнейшему снижению кредитоспособности банка, заключает Fitch.