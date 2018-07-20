Совет директоров Банка России принял решение повысить коэффициент риска по необеспеченным потребительским кредитам в более мягком варианте. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев через пресс-службу регулятора.

«По результатам обсуждения с банковским сообществом Банк России принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту… Это меньшее повышение, чем было заявлено в опубликованном ранее проекте нормативного акта», — сказал он.