Банк России 20 июля отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Тагилбанка (регистрационный номер 1635, Свердловская область, г. Нижний Тагил), сообщает пресс-служба регулятора.

«Решение Банка России принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, учитывая неоднократное применение в течение одного года мер, предусмотренных Федеральным законом «O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», принимая во внимание наличие реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — поясняется в сообщении пресс-службы.



В соответствии с приказом Банка России в Тагилбанк назначена временная администрация. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Тагилбанк — участник системы страхования вкладов.

