Банк России обеспокоен ростом необеспеченного кредитования населения и одновременным увеличением доли ипотечных ссуд. В этом году участилось использование схемы, когда кредит без залога идет на оплату первоначального взноса по ипотеке, рассказал журналистам первый зампред ЦБ Василий Поздышев.

По его словам, некоторые банки потворствуют подобным комбинациям: близкие к кредитной организации МФО выдают клиенту ссуду, а сам банк принимает эти деньги в качестве стартового взноса по кредиту на жилье. Опасность в том, что некоторые игроки используют это как опору для развития.

«Мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — отметил первый зампред ЦБ.

Как это работает

Эксперты называют такое поведение россиян нерациональным: обслуживать одновременно потребительский кредит и ипотеку достаточно сложно. Для банков это тоже выгодно лишь отчасти.

С 1 января для игроков повышены коэффициенты риска для ипотеки с первоначальным взносом ниже 20%. «Возможно, кредитные организации пытаются обойти это требование, выдавая сначала необеспеченный потребительский кредит, который клиент вносит потом как первоначальный взнос. Но процедуру можно провести через разные банки. Заемщик может сам взять необеспеченную нецелевую ссуду, а потом использовать ее по своему усмотрению», — отмечает ведущий аналитик отдела рейтингов кредитных институтов агентства «Эксперт РА» Екатерина Щурихина.

При выдаче ипотеки банк проверяет кредитную историю клиента и может узнать о потребительском займе. Однако на основе этой информации нельзя сделать однозначный вывод, откуда у заемщика деньги на первоначальный взнос. По словам Щурихиной, добросовестные игроки, в любом случае, оценивают общую долговую нагрузку человека, и вряд ли будут сознательно идти на такие схемы в массовом порядке.

Тем не менее, полностью устранить лазейку невозможно. Всему виной «технические накладки». «Если заемщик подал заявления о получении ипотеки и потребкредита в разные банки в короткий период времени, то кредиторы могут данные обращения не увидеть, так как информация поступает в БКИ с небольшой задержкой», — поясняет управляющий директор по розничным продуктам Абсолют Банка Антон Павлов.

Кредитные деньги не должны заменять реальные

По словам Василия Поздышева, пока потребкредиты направляются на погашение ипотеки в небольших объемах.

«Пока это не представляет серьезной угрозы, но потенциально это угроза, поэтому мы хотим ее отрегулировать в самом зародыше, если не искоренить», — подчеркнул первый зампред ЦБ.

С начала этого года Банк России не раз сообщал о «перегреве» на рынке потребительского кредитования. Задолженность заемщиков растет с большими темпами, чем их заработки. Так, по данным Росстата, в июне реальные располагаемые доходы населения увеличились на 0,2% год к году. За шесть месяцев 2018-ого показатель прибавил 2,6%. При этом выдача кредитов растет двузначными темпами. По оценкам НБКИ, в первом полугодии 2018-ого россияне получили ссуды на 1,25 трлн рублей — это на 25,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

Ипотечный рынок тоже на подъеме: с января по май были выданы судна на 1,07 трлн рублей. В денежном выражении рост показателя год к году составил 73%. На встрече с президентом 17 июля глава ЦБ Эльвира Набиуллина рассказала о риске «ипотечного пузыря» на рынке.

На тормоз будут давить банки

Решать проблему ЦБ намерен с помощью банков. 10 июля регулятор сообщил, что с 1 сентября для игроков будут повышены коэффициенты риска по необеспеченным кредитам. Речь идет о займах, полная стоимость которых превышает 10% годовых. При расчете нормативов по ним будет применяться ограничение — отношение капитала к активам на уровне 8%. Если сейчас кредит с полной стоимостью 10—15% годовых банки учитывают с коэффициентом 100%, то с сентября он увеличится.

Идея регулятора участников рынка не обрадовала. Сдерживание кредитования таким способом приведет к росту ставок и увеличению количества отказов заемщикам, предостерегал глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков.

В итоге регулятор пошел навстречу игрокам. Коэффициенты риска не будут повышаться так быстро, как планировалось. Но взамен банки должны сами придумать, как выдавать меньше ссуд населению, заявил на заседании президиума совета Ассоциации банков России первый зампред ЦБ Василий Поздышев. По его словам, представители регулятора обсудят возможные послабления на совете директоров 20 июля. Банки уже передали свои идеи в ЦБ.

Вариантов решения проблемы у игроков немного. Один из них – более жесткий подход к оценке клиентов. «Если речь идет о необеспеченных кредитах или ипотеке возможно ужесточение требований к доходам заемщиков. Банки могут повысить требования к первоначальному взносу, хотя это тоже скорее касается коэффициентов риска», — заключает Щурихина.

Юлия КОШКИНА, Banki.ru