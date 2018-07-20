Банк России в июне 2018 года получил 10,5 тыс. жалоб в отношении банков, что на 2% меньше, чем в предыдущем месяце. Также на 6% по сравнению с маем снизилось число жалоб на некредитные финансовые организации — их поступило 7,8 тыс. Таким образом, продолжилось начатое в мае некоторое снижение количества жалоб и обращений к регулятору, подчеркивается в его релизе.

В целом за первое полугодие 2018 года в Банк России поступило свыше 140 тыс. обращений, из них более 130 тыс. составили жалобы потребителей финансовых услуг.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество жалоб в первом полугодии 2018 года выросло на 13%.

Традиционно жалобы на кредитные организации составили более половины (69 тыс.) от всего потока поступивших в Банк России жалоб. Среди них самая большая доля (39%) приходится на жалобы, связанные с потребительским кредитованием .

На некредитные финансовые организации поступило свыше 48 тыс. жалоб (35% от всего объема жалоб регулятору). Подавляющее большинство обращений (более 32 тыс.) связано с деятельностью субъектов страхового дела, среди которых 84% — жалобы по ОСАГО .



В отношении микрофинансовых организаций поступило более 6 тыс. жалоб, что составляет 4,8% от общего объема всех поступивших за полугодие жалоб.