Количество клиентов на доверительном управлении профессиональных участников рынка ценных бумаг — некредитных финансовых организаций (НФО) за 2017 год составило 74,5 тыс., увеличившись на 107%. Почти все они (99,4%) — физические лица, уточняется в обзоре Банка России.

Общая стоимость их инвестиционных портфелей достигла 1,29 трлн рублей, а средний объем портфеля клиента — 17,4 млн рублей. Драйвером роста сегмента в числе прочих факторов стало снижение процентов по депозитам, что подталкивает граждан к поиску новых инструментов с более высокой доходностью, в том числе к покупке ценных бумаг через управляющие компании, поясняет регулятор. Эта тенденция также отразилась на динамике индивидуальных инвестиционных счетов . Так, число ИИС в конце 2017 года превысило 300 тыс., а их прирост за год составил 61,3%. При этом объем активов на ИИС увеличился почти на 150% и к концу года достиг 51,2 млрд рублей.

Чистая прибыль профучастников — НФО в 2017 году немного снизилась и составила 32,9 млрд рублей. Количество профессиональных участников рынка ценных бумаг в прошлом году сократилось на 10%, до 613 компаний.

Кроме того, ЦБ напоминает, что в сентябре 2017 года вступили в силу требования к расчету показателя краткосрочной ликвидности (ПКЛ). Этот показатель должны рассчитывать брокеры, использующие клиентские средства в своих интересах. С 30 сентября расчеты ПКЛ на отчетные и межотчетные даты предоставляются в Банк России. На основании этих данных будет установлено конкретное значение норматива, которое брокер должен будет в дальнейшем соблюдать.

Проанализировав полученные цифры, Банк России отметил закономерность между датой расчета и значением ПКЛ: в среднем медианное значение показателя на межотчетные даты оказалось ниже, чем на отчетные. Из данных также следует, что самое большое количество брокеров имеют значение ПКЛ в диапазонах от 3,5 до 10 пунктов (20 брокерских компаний) и от 10 до 100 пунктов (21 брокерская компания).



Рассмотрев полученные отчеты, Банк России принял решение о продлении тестового периода, а также о возможном ступенчатом установлении нормативного значения.